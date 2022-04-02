«Уберём из учебников истории всю русофобию»: за что с автоматом в руках воюет «народный губернатор» Донбасса Губарев

Политический лидер протестного движения 2014 года «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев в интервью RT рассказал, почему взял в руки оружие и, оставив политику, пополнил боевые ряды. Губарев также поделился с RT мыслями о своём новом статусе, задачах на киевском направлении и испытаниях на пути к победе.

— Павел, почему вы решили взять в руки оружие?

— Причин очень много. Погибшие друзья в Донбассе, культурное насилие, которому я подвергался с детства, украинизация в школе, украинизация в вузе, подмена героев, надругательство над моей историей. Всё это вместе.

Зверства, которые я вижу сейчас, это следствие того культурного бархатного насилия, следствие того, как из русских людей делали украинцев, заставляли ненавидеть свой же народ, как раскалывали наш единый народ.

Поэтому я не могу быть ни в каком другом месте, кроме как в вооружённых силах с автоматом в руках.

— Какая у вас сейчас военно-учётная специальность?

— Я служу на зенитке. В основном работаем по наземным целям. Служу рядовым бойцом.

Солдатская служба меня никогда особо не тяготила. По крайней мере, моя совесть чиста перед моими мёртвыми и живыми товарищами, моим народом, который уже много отстрадал, много пролил слёз и крови. И мне отрадно, что я сейчас здесь и именно в таком качестве.

© Фото из личного архива

— Вы наводчик или стрелок?

— Я наводчик-заряжающий ЗУ-23 (зенитная установка. — RT).

— Уже успели поучаствовать в прямых боестолкновениях?

— К сожалению, мы не попали в первый эшелон. Одна из рот участвовала в стрелковом бою, а нам пока не удалось.

Мы открывали огонь по беспилотникам и другим дальним целям. Воюем.

Только в фильмах война — это ежедневные бои и перестрелки. На самом деле это бесконечный труд на огневых рубежах по укреплению позиций, солдатский быт.

Всё это скучней и рутинней, чем кажется издалека.

— Насколько нынешние боевые действия отличаются от 2014 года? Труднее воевать сейчас или легче?

— Мне кажется, мы должны были завершить эту войну ещё в 2014 году малой кровью, но этого не было сделано.

За эти восемь лет у них появились национальные мифы, новые национальные герои. Эти восемь лет сыграли им на пользу.

Сейчас мы сталкиваемся с ожесточённым сопротивлением. Это война, а не лёгкая прогулка, поэтому придётся пролить кровь, и свою и чужую, но мы добьёмся победы. Мы перепишем учебники истории и уберём оттуда всю русофобию.

— На ваш взгляд, когда и как закончится специальная военная операция на Украине?

— Я могу сказать только одно: мы обязательно должны победить. Нам нужна победа, и чем скорее, тем лучше.

В этой истории очень важно не завязнуть на годы, мы не можем себе этого позволить.

Мы же на самом деле воюем здесь не с Украиной, за их спиной есть кукловоды, которые их вооружают и снабжают — деньгами, ресурсами, вооружением, подталкивают вперёд.

По сути, мы здесь воюем со всем западным миром, который за последние полгода вооружил Украину больше и лучше, чем за все восемь лет.