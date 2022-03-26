«Выпущено 40 ракет»: в ДНР заявили об обстреле Ясиноватой из «Градов» со стороны ВСУ
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
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26 марта 2022
Дмитрий Медведев заявил RT, что уход иностранных компаний с российского рынка временный. По его словам, они вернуться в Россию, но вопрос в том, «когда и с какими потерями».
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Кризис на Украине произошёл из-за геноцида русскоязычного населения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Кризис на Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения. Мы встали на защиту наших граждан и соотечественников в Донбассе. Для нас это вопрос безопасности, мирной жизни и выстраивания добрых отношений», — написал он в Telegram.
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.
Законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
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Семь многоквартирных домов в Первомайске в Луганской Народной Республике остались без тепла после обстрела со стороны ВСУ.
«25 марта в Первомайске в связи с обстрелом остановлена котельная №9, вследствие чего отключены от теплоснабжения семь жилых домов», — сообщили в МЧС ЛНР.
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Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ.
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью RT и РИА Новости отметил, что Россия имеет право использовать ядерное оружие на тех основаниях, которые прописаны в соответствующем документе, однако даже в сложных ситуациях переговоры — это самый лучший и самый правильный путь.
Медведев напомнил, что использование ядерного оружия возможно при нанесении по России ракетного удара с использованием средств ядерного поражения, при применении ядерного оружия против России или её союзников, а также при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность российских ядерных сил сдерживания.
Также применение ЯО возможно, когда осуществлён акт агрессии в отношении России или её союзников, в результате которого под угрозу поставлено само существование страны, даже без применения ядерного оружия, то есть с применением обычного оружия, отметил он.
«Но я об этом говорю, поскольку был задан вопрос. Очевидно, мы исходим из того, что переговоры, дипломатические усилия в самых сложных ситуациях типа той, которая сейчас складывается, например, вокруг Украины, — это всё равно лучший и самый правильный путь», — добавил он.
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Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что Соединённые Штаты не пытаются пресечь военные преступления.
«Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна в отличие от американцев делает всё, чтобы пресечь военные преступления», — заявил он.
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Более 700 человек, включая 159 детей, эвакуированы за сутки из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь под Чернигов, сообщили в Минобороны России.
«Российские военнослужащие обеспечили доставку и безопасную выдачу более семи тонн гуманитарной помощи жителям в населённом пункте, находящемся недалеко от украинского города Чернигов», — сказали в ведомстве.
Гуманитарный груз включает продукты первой необходимости: детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.