«Выпущено 40 ракет»: в ДНР заявили об обстреле Ясиноватой из «Градов» со стороны ВСУ

Украинские войска открыли огонь по Ясиноватой из РСЗО «Град», по населённому пункту было выпущено 40 ракет, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Также украинская сторона выпустила восемь снарядов калибром 152 мм по Еленовке, добавили в ведомстве.

РИА Новости

© Сергей Аверин