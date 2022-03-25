«Ещё один пример затемнения разума»: посол Антонов оценил очередные антироссийские санкции США

Санкции Соединённых Штатов Америки в отношении депутатов Госдумы — ещё один пример затемнения разума в Вашингтоне, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, американцы пытаются наказать российских парламентариев за то, что те отстаивают национальные интересы страны. Глава дипмиссии подчеркнул, что санкционные удары США не достигнут своих целей. 24 марта американский Минфин ввёл санкции в отношении 328 депутатов Госдумы РФ.

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