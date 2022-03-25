«Ещё один пример затемнения разума»: посол Антонов оценил очередные антироссийские санкции США
- Gettyimages.ru
- © Yasin Ozturk/Anadolu Agency
-
25 марта 2022
С 2014 года наблюдается ненависть, жестокость и подлость по отношению к мирному населению Донбасса со стороны украинских силовиков, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Он указал, что против гражданского населения применяются системы залпового огня «Град» , «Ураган» и авиаракеты.
По его мнению, причина жестокого отношения в националистических идеях.
«Иначе как можно объяснить или оправдать действия украинских военных, которые минировали местность вблизи жилых домов, где потом в ходе прогулки подорвались и погибли трое детей. Прицельно стреляли из крупнокалиберной артиллерии по жилым кварталам, зная, что от этого гибнут люди. Ведь случайности здесь быть не может, все артиллеристы знают, как работает эта система. А как объяснить применение системы «Точка-У», — подчеркнул он
-
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT сообщил, что спецоперация в поддержку республик Донбасса будет продолжаться до выполнения поставленных целей — денацификации и демилитаризации Украины.
-
Вечером 24 марта жители сербской столицы вышли на массовый митинг против НАТО, в ходе которого выразили поддержку России. Люди прошли по улицам Белграда с флагами Сербии и РФ. Акция приурочена к годовщине начала бомбардировок Югославии в 1999 году.
-
Жителей Донбасса изображали как нелюдей в книгах и брошюрах, которые украинские националисты распространяли на подконтрольных им территориях востока страны, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Он напомнил, что, в частности, были найдены детские книги, героями которых являются члены радикального движения «Правый сектор»*.
«Все издания достаточно качественные, потрачены немалые деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди», — сказал он.
При этом ряд изданий сделан в виде комиксов, чтобы дети могли легче воспринимать и запоминать навязываемую им информацию.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
-
Компания Meta* не может считаться надежным и ответственным партнёром в вопросах противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, заявил советник постпредства РФ при ООН Олег Михайлов в ходе заседания Контртеррористического комитета СБ ООН.
«Вынуждены констатировать, что порой частные компании и вовсе переходят на сторону зла. В частности, компания Meta Platforms сняла запрет в принадлежащих ей соцсетях Facebook* и Instagram* на призывы к насилию и убийству в отношении россиян», — приводит его слова РИА Новости.
Дипломат назвал недопустимым оправдание экстремистской деятельности и подстрекательство к убийствам и насилию в отношении представителей определённой национальности или происхождения.
* Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
-
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT заявил, что однополярному миру «пришёл конец», а Соединённые Штаты не являются глобальным «хозяином».
«Однополярному миру пришёл конец. Соединённые Штаты больше не являются хозяевами планеты Земля», — сказал Медведев.
-
Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT прокомментировал возможность возвращения в России смертной казни после выхода страны из Совета Европы.
«Правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если всё будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — заявил РИА Новости Медведев.
Он также напомнил, что после выхода России из Совета Европы международные основания для запрета смертной казни «отпали».
«Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране», — отметил Медведев.
-
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT назвал глупыми и дурацкими планы Запада повлиять на власть в стране путём введения санкций в отношении российского бизнеса.
«Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак... Поэтому расчёты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — заявил РИА Новости Медведев.
Он отметил, что вводимые Западом меры только сплачивают людей, а «в этом слабое место этих дурацких санкций».
-
Посол России в США Анатолий Антонов назвал новые санкции Вашингтона очередным примером затемнения разума.
«Очевидно, что очередной пакет антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Попирая собственные лозунги о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рот всем несогласным», — заявил Антонов. Его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.
Антонов также выразил уверенность, что «серийные санкционные удары не достигнут своих целей».
24 марта американский Минфин ввёл санкции в отношении 328 депутатов Госдумы РФ.
-
Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.