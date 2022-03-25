«Ещё один пример затемнения разума»: посол Антонов оценил очередные антироссийские санкции США

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Роман Шимаев
Санкции Соединённых Штатов Америки в отношении депутатов Госдумы — ещё один пример затемнения разума в Вашингтоне, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, американцы пытаются наказать российских парламентариев за то, что те отстаивают национальные интересы страны. Глава дипмиссии подчеркнул, что санкционные удары США не достигнут своих целей. 24 марта американский Минфин ввёл санкции в отношении 328 депутатов Госдумы РФ.
«Ещё один пример затемнения разума»: посол Антонов оценил очередные антироссийские санкции США
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  • © Yasin Ozturk/Anadolu Agency
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  • 25 марта 2022

    С 2014 года наблюдается ненависть, жестокость и подлость по отношению к мирному населению Донбасса со стороны украинских силовиков, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Он указал, что против гражданского населения применяются системы залпового огня «Град» , «Ураган» и авиаракеты.

    По его мнению, причина жестокого отношения в националистических идеях.

    «Иначе как можно объяснить или оправдать действия украинских военных, которые минировали местность вблизи жилых домов, где потом в ходе прогулки подорвались и погибли трое детей. Прицельно стреляли из крупнокалиберной артиллерии по жилым кварталам, зная, что от этого гибнут люди. Ведь случайности здесь быть не может, все артиллеристы знают, как работает эта система. А как объяснить применение системы «Точка-У», — подчеркнул он

  • Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT сообщил, что спецоперация в поддержку республик Донбасса будет продолжаться до выполнения поставленных целей — денацификации и демилитаризации Украины.

  • Вечером 24 марта жители сербской столицы вышли на массовый митинг против НАТО, в ходе которого выразили поддержку России. Люди прошли по улицам Белграда с флагами Сербии и РФ. Акция приурочена к годовщине начала бомбардировок Югославии в 1999 году.

  • Жителей Донбасса изображали как нелюдей в книгах и брошюрах, которые украинские националисты распространяли на подконтрольных им территориях востока страны, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Он напомнил, что, в частности, были найдены детские книги, героями которых являются члены радикального движения «Правый сектор»*.

    «Все издания достаточно качественные, потрачены немалые деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди», — сказал он.

    При этом ряд изданий сделан в виде комиксов, чтобы дети могли легче воспринимать и запоминать навязываемую им информацию.

    * «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

  • Компания Meta* не может считаться надежным и ответственным партнёром в вопросах противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, заявил советник постпредства РФ при ООН Олег Михайлов в ходе заседания Контртеррористического комитета СБ ООН.

    «Вынуждены констатировать, что порой частные компании и вовсе переходят на сторону зла. В частности, компания Meta Platforms сняла запрет в принадлежащих ей соцсетях Facebook* и Instagram* на призывы к насилию и убийству в отношении россиян», — приводит его слова РИА Новости.

    Дипломат назвал недопустимым оправдание экстремистской деятельности и подстрекательство к убийствам и насилию в отношении представителей определённой национальности или происхождения.

    * Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

  • Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT заявил, что однополярному миру «пришёл конец», а Соединённые Штаты не являются глобальным «хозяином».

    «Однополярному миру пришёл конец. Соединённые Штаты больше не являются хозяевами планеты Земля», — сказал Медведев.

  • Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT прокомментировал возможность возвращения в России смертной казни после выхода страны из Совета Европы.

    «Правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если всё будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — заявил РИА Новости Медведев.

    Он также напомнил, что после выхода России из Совета Европы международные основания для запрета смертной казни «отпали».

    «Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране», — отметил Медведев.

  • Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT назвал глупыми и дурацкими планы Запада повлиять на власть в стране путём введения санкций в отношении российского бизнеса.

    «Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак... Поэтому расчёты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — заявил РИА Новости Медведев.

    Он отметил, что вводимые Западом меры только сплачивают людей, а «в этом слабое место этих дурацких санкций».

  • Посол России в США Анатолий Антонов назвал новые санкции Вашингтона очередным примером затемнения разума.

    «Очевидно, что очередной пакет антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Попирая собственные лозунги о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рот всем несогласным», — заявил Антонов. Его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.

    Антонов также выразил уверенность, что «серийные санкционные удары не достигнут своих целей». 

    24 марта американский Минфин ввёл санкции в отношении 328 депутатов Госдумы РФ.

  • Уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг спецоперации РФ на Украине.

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