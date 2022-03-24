«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: месяц спецоперации на Украине | информационный фронт | крах либерального миропорядка

В сегодняшнем стриме: ровно месяц назад началась специальная военная операция России по защите народных республик Донбасса. Россия впервые использовала гиперзвуковое оружие, Министерство обороны показало кадры применения комплекса «Кинжал». Продолжается зачистка Мариуполя от националистов, мирных жителей держат в заложниках, те, кто вырвался из плена неонацистов, рассказывают о зверствах карательных батальонов. На этой неделе суд признал компанию Meta экстремистской и запретил её деятельность в России. Именно в западных социальных сетях началась «отмена» русских, которая перешла от призывов и гневных постов к разгромам магазинов с российскими продуктами. США собираются возглавить новый миропорядок, с таким заявлением выступил Джо Байден.