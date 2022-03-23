«В прямом эфире бомбили города»: посол Антонов напомнил США об ударах по Югославии, Ираку и Ливии

В США уже забыли, как недавно самолёты НАТО «в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии». Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на высказывания пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби о якобы причастности российских ВС к военным преступлениям на Украине. Дипломат также напомнил представителям Соединённых Штатов «о вопиющих преступлениях» американских военных в Афганистане и Сирии.

Разрушенное во время бомбардировки НАТО здание полицейского управления. Март 1999 года

AP