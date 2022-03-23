«В прямом эфире бомбили города»: посол Антонов напомнил США об ударах по Югославии, Ираку и Ливии
- Разрушенное во время бомбардировки НАТО здание полицейского управления. Март 1999 года
- AP
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23 марта 2022
Украина не считает жителей Мариуполя своими людьми, заявил РИА Новости главврач городской больницы Новоазовска Александр Марунченко.
«Озвучивалось понятие «живой щит». Сказать людям: «Проезжайте!», а потом стрелять им в спину? Подлее, наверное, ничего не придумаешь», — сказал он, подчеркнув, что в больнице две недели назад были в основном люди с пулевыми ранениями.
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Немецкий журнал Focus дал советы гражданам ФРГ в связи с ростом цен из-за ситуации в Европе.
Так, немцам посоветовали пить воду из-под крана, покупать товары местного производства и следить за скидками.
Подробнее — в материале ИноТВ.
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Возможный переход саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco на расчёты в юанях станет «настоящим взрывом» для рынка нефти. Об этом заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Юйгуй Чжан.
«Это будет настоящий взрыв», — написал Чжан в статье для издания Huánqiú Shíbào.
Он также отметил, что подобное решение повлияет на глобальный рынок энергоресурсов и будет свидетельствовать об ослаблении роли доллара в мире.
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале отметил противоречащие друг другу политические высказывания официальных лиц США. По его мнению, это свидетельствует о том, что в Штатах наступил хаос.
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС в своей санкционной политике против России учитывают обратное влияние ограничительных мер, поэтому их эффект должен быть «преодолимым».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», — цитирует его РИА Новости.
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Украинские военные пытаются покинуть Мариуполь под видом мирных жителей, надевая на себя женскую одежду, заявил командир батальона сил Донецкой Народной Республики майор Олег Кокарев.
«Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти... Они зачастую ходят в женской одежде», — цитирует Кокарева РИА Новости.
По его словам, бойцы ДНР допрашивают задержанных и отправляют их «в нужные инстанции».
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Заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов в интервью РИА Новости сообщил, что между Крымом и Херсоном восстановили железнодорожное сообщение.
По его словам, в данный момент железная дорога используется исключительно для доставки гуманитарной помощи и строительных материалов, в которых нуждаются жители Херсона.
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Украинские националистические группировки используют тактику фашистов времён Второй мировой войны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим. Применяют ракеты «Точка-У», оснащённые кассетными боеприпасами, против мирных жителей. Препятствуют гражданскому населению покинуть районы боевых действий, проводя насильственную мобилизацию», — говорится в его комментарии.
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В Черниговскую область Украины направляется колонна с гуманитарной помощью. По словам одного их военнослужащих, сейчас везут детские продукты и наборы. Уже завезли более 27 т.
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Посол РФ в США Анатолий Антонов также назвал безответственным и крайне опасным накачивание Киева оружием. По его словам, милитаризация Украины угрожает безопасности в Европе и во всём мире.
Дипломат выразил опасение, что значительная часть поставляемого оружия оказывается в руках «бандитов, нацистов, террористов и уголовников».
«Призываем спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие на Украине и всерьёз задуматься о последствиях своей деятельности», — заключил Антонов.