«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: спецоперация на Украине| биологическая угроза| пятая колонна бежит из России

В сегодняшнем стриме: кого Запад наказывает в первую очередь, вводя санкции против России? Почему в российских магазинах появились пустые полки? Кто нагоняет панику на простых людей и оправданна ли закупка гречки и памперсов в промышленных масштабах? Владимир Путин объяснил, во что США превратили Украину и зачем Пентагону больше 30 биолабораторий на территории страны. Раскол в гражданском обществе. Громкие отъезды несогласных, поддерживающих лозунги «Нет войне». Кто сегодня в рядах так называемой пятой колонны и сколько их на самом деле? Как всегда, в эфире авторская рубрика Артемия Лебедева «Бесит». Ведущие стрима — Анатолий Кузичев и Оксана Бойко.