«Ни одного репортажа»: Антонов указал на отсутствие на американском ТВ материалов об атаке ВСУ на Донецк
- РИА Новости
- © Максим Блинов
-
15 марта 2022
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения центрального мемориала советских воинов «Славин» в Братиславе.
Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала Словакию соблюдать соглашение о захоронениях павших военнослужащих.
-
Прекращение поставок гранулированной древесины из России усугубляет британский топливный кризис, пишет The Daily Telegraph.
«Великобритания не сможет обеспечить необходимое количество топлива, поэтому нам придётся импортировать значительные объёмы и мы неизбежно окажемся вовлечёнными в усиливающийся энергетический кризис», — заявил британский эксперт. Его слова приводит ИноТВ.
-
Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Накануне ВСУ выпустили ракету «Точка-У» с кассетным боеприпасом по Донецку. Погибли по меньшей мере 20 человек, ещё более 30 пострадали. 15 марта объявлено днём траура в ДНР.
-
Аналитики исследовательской службы конгресса США подготовили обзор, согласно которому некоторые страны-участницы могут оспорить членство России в ООН. RT ознакомился с документом.
Устав ОНН не содержит механизма исключения таких участников, пояснила в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
«Есть право вето и постоянный статус, закреплённые в уставе. Любое изменение устава может быть сделано при одобрении всех постоянных членов Совбеза, а не только при наличии проплаченных или полученных с помощью шантажа голосов», — сказала она.
Россия — один из пяти постоянных членов Совбеза ООН наряду с США, Китаем, Великобританией и Францией.
-
Спецкор RT Валентин Горшенин побывал в лагере резервистов в Донбассе.
-
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона больше ценить международную стабильность, в том числе в Восточной Азии. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди.
«Украинский кризис возник в результате постоянного углубления давних противоречий в области безопасности в Европе», — приводит его слова ТАСС.
-
Антироссийские санкции окажут большее влияние на мировой ВВП, чем спецоперация РФ на Украине, заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.
«Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России», — цитирует его РИА Новости.
-
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал возможные сроки заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
«Я думаю, что не позднее мая (начала мая) мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся — неделя-две, или тогда уже до конца мая, после ещё одного раунда, попытки повоевать», — сказал он в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.
-
Задача сокращения зависимости ЕС от российских энергоресурсов очень сложна, но выполнима, утверждает заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
«Мы хотим как можно больше и быстрее сократить нашу зависимость от импорта ископаемого топлива из России. Это чрезвычайно трудная задача, но это возможно», — цитирует его ТАСС.
-
Госдепартамент США объявил в понедельник о введении санкций в отношении 11 представителей оборонного сектора России.
Под ограничительные меры попали глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, а также восемь заместителей министра обороны РФ.