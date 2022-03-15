«Ни одного репортажа»: Антонов указал на отсутствие на американском ТВ материалов об атаке ВСУ на Донецк

Телеканалы в США не показали ни одного репортажа о «варварской атаке» украинских военных на Донецк, в результате которой погибли более 20 мирных жителей, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Складывается ощущение, что это никого не волнует, заметил дипломат. Наряду с этим он выразил надежду на то, что американская пресса прекратит «разжигать русофобию».

РИА Новости

© Максим Блинов