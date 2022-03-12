«Информировал о реальном положении дел»: Путин обсудил с Макроном и Шольцем гуманитарную ситуацию на Украине

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Сергей Гусаров
Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Российский лидер подробно проинформировал собеседников о гуманитарной ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о многочисленных фактах грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права, среди которых взятие в заложники мирных жителей и использование их в качестве живого щита, а также размещение тяжёлых вооружений в жилых кварталах. Российский президент призвал Макрона и Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы подобные преступные действия были прекращены.
«Информировал о реальном положении дел»: Путин обсудил с Макроном и Шольцем гуманитарную ситуацию на Украине
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  • © Mordolff
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  • 12 марта 2022

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что стране предстоит расплачиваться за предоставленную Западом помощь.

    «Сегодня деньги, которые выделяют нам Европа, мир, они идут все-все на гуманитарную помощь или оружие. Иногда, вы знаете, оружие, которое нам выделяют, вы должны понимать, что не везде, но у всего этого есть счёт. И когда будут обсуждать те суммы, которые нам выделяют, всё это стоило, это не бесплатно», — цитирует ТАСС выступление Зеленского на брифинге для иностранных журналистов.

  • Вооружённые силы РФ продвинулись на 12 км и взяли под контроль Новоандреевку и Кирилловку, а также вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатно, заявили в Минобороны.

    В свою очередь, войска ЛНР взяли населённые пункты Молодёжное, Возгорье и овладели южной и центральной частями города Попасная. Передовые отряды Народной милиции вышли на окраины Северодонецка.

    ВКС России сбили в воздухе украинский вертолёт Ми-24 и три беспилотника, в том числе Bayraktar TB2.

    Всего с начала спецоперации российские военные вывели из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины.

  • Президент Сербии Александр Вучич вновь заявил, что страна никогда не станет членом Североатлантического альянса.

    «Наши противники говорят, что мы должны вступить в НАТО. А мой ответ им: мы в НАТО не должны вступать, потому что у нас есть своя армия, которая защищает нашу землю и небо», — цитирует Вучича РИА Новости.

    Он напомнил, что скоро Сербия отметит годовщину бомбардировок страны со стороны НАТО в 1999 году.

    «Скоро мы отметим годовщину агрессии — и не будем сомневаться и назовем её агрессией, а не интервенцией или кампанией», — отметил Вучич.

  • Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до $200 млн, сообщили в Белом доме.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации начали обсуждение некоторых вопросов, стороны «не бросают ультиматумов».

    «Группа украинцев и российских представителей обсуждают те или иные вопросы, начали о чём-то говорить, а не бросать ультиматумы», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции иностранным журналистам.

    Кроме того, Зеленский предположил, что Иерусалим мог бы стать подходящим местом для переговоров лидеров России и Украины.

  • Запорожская и Чернобыльская АЭС продолжают оставаться под управлением украинского персонала, которому российские специалисты оказывают консультативную помощь, говорится в заявлении «Росатома».

    Как сообщает ТАСС, в рамках оказания технической поддержки определяются первоочередные потребности станций для обеспечения безопасной и устойчивой работы атомных энергоблоков.

    «В частности, при консультационном содействии российских специалистов сейчас осуществляется восстановление энергообеспечения Чернобыльской АЭС и системы физической защиты Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

  • Десять сотрудников МЧС ДНР пострадали в результате попадания взрывоопасного предмета в пункт связи пожарно-спасательной части в городе Докучаевске. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

    Кроме того, в результате прямого попадания повреждена наружная стена пожарно-спасательной части и ряд межкомнатных перекрытий.

  • Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что введённые против России санкции являются нарушением рыночных принципов и подходов, которые всегда проповедовались западными странами.

    «Это нарушение всех принципов, всех подходов, которые всегда проповедовали эти страны. Ограничения касаются всей мировой торговли. И в конечном счёте вернутся эти ограничения в те страны, которые (их. — RT) вводили. Рикошетом будут бить и по тем странам, которые вводят такие ограничения», — сказал министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

  • Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер проинформировал собеседников о реальном положении гуманитарной ситуации в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

    «В частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники мирных жителей и использование их в качестве живого щита, размещение тяжёлых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и тому подобного», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам разговора.

    Путин настоятельно призвал Макрона и Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы преступные действия украинской стороны были прекращены.

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о ситуации вокруг компании Meta. Она отметила, что цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине.

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