«Информировал о реальном положении дел»: Путин обсудил с Макроном и Шольцем гуманитарную ситуацию на Украине

Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Российский лидер подробно проинформировал собеседников о гуманитарной ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о многочисленных фактах грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права, среди которых взятие в заложники мирных жителей и использование их в качестве живого щита, а также размещение тяжёлых вооружений в жилых кварталах. Российский президент призвал Макрона и Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы подобные преступные действия были прекращены.