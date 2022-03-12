«Очередная попытка демонизировать нашу страну»: посол РФ в США прокомментировал заявления Госдепа о химоружии на Украине

Американская сторона не представила каких-либо доказательств к обвинениям России в подготовке химатаки на Украине, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя заявление Госдепа США. По словам дипломата, подобные высказывания со стороны Вашингтона — это очередная попытка демонизировать Россию. Антонов напомнил, что Москва 10 и 11 марта представила в ОЗХО и Совбезе ООН документ о возможных химпровокациях на Украине. В нём детально изложены сценарии возможного использования токсичных веществ украинскими радикалами.

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