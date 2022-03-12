«Очередная попытка демонизировать нашу страну»: посол РФ в США прокомментировал заявления Госдепа о химоружии на Украине
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12 марта 2022
Роскосмос направляет письменные обращения партнерам по проекту Международной космической станции (МКС), чтобы они сняли с предприятий госкорпорации
санкции, которые являются незаконными. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил подготовить обращение в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом. Кроме того, парламентарий заявил о необходимости блокировать разжигающий рознь контент в интернете на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.
Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.
Как пояснил депутат, в связи с проведением спецоперации на Украине в западных странах участились случаи проявления русофобии и шовинизма по отношению к россиянам, находящимся за рубежом.
По его словам, особую роль в этой травле играют зарубежные социальные сети, средства массовой информации и иные цифровые сервисы.
При этом он добавил, что российский сегмент глобальной сети также «испещрён» сообщениями, которые провоцируют рост напряжения уже внутри самой России.
«Такие сообщения искажают историю нашего государства, формируют неправильное представление о международной обстановке, призывают к бойкоту российских товаров и компаний», — рассказал собеседник RT.
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Министерство здравоохранения и социальных служб США выпустило отчёт о потенциальных угрозах в киберпространстве, связанных с конфликтом на Украине. По мнению специалистов, опасность для американского сектора здравоохранения могут представлять хакеры, которым приписывается связь с Россией и Белоруссией. С документом ознакомился RT.
По словам сотрудников министерства, потенциальную угрозу сфере здравоохранения США могут представлять организации, «связанные с российскими и белорусскими властями», а также киберпреступники, находящиеся на территории России и соседних стран.
При этом в документе подчёркивается, что Россия уже несколько десятилетий является одной из сильнейших кибердержав в мире.
«Считается, что поддерживаемые российским государством субъекты стоят за наиболее сложными кибератаками, о которых сообщалось публично. Конкретнее известно, что для достижения своих геополитических целей они нацеливаются на критически значимую инфраструктуру противника», — убеждены в ведомстве.
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о том, что Россия якобы может применить химоружие на Украине.
«Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну», — говорится в заявлении российского дипломата.
Он напомнил, что Россия 10 и 11 марта представила в ОЗХО и Совбезе ООН документ о возможных химпровокациях на Украине. В нём детально изложены сценарии возможного использования токсичных веществ украинскими радикалами.
«Наша страна, в отличие от США, ещё в 2017 году ликвидировала все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт документально подтверждён ОЗХО. Спорить с этим бессмысленно», — заключил Антонов.