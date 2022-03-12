Удар высокоточным оружием: российские военные вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
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12 марта 2022
Предложения России по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, уже не в силе, полностью изменилась конфигурация, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
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Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что к настоящему моменту силы ЛНР освободили около 80% территории.
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Военно-политическое руководство Украины утратило контроль над обстановкой в стране, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооружённых силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.
«Создаётся устойчивое впечатление, что военно-политическое руководство Украины полностью потеряло контроль над обстановкой», — приводятся слова Касинского в Telegram-канале белорусского Минобороны.
По его словам, только так можно объяснить рассогласованность в действиях и подаче информации.
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Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара выступает на стороне дипломатии, заявили в Минэнерго республики.
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Минобороны РФ показало, как проходят рейды подразделений специального назначения в Черниговской области.
- Российские военные на разведке
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Приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР абитуриенты смогут поступить в вузы РФ по квотам для иностранных студентов, пройдя собеседование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.
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Силы Донецкой и Луганской народных республик взяли под свой контроль новые населённые пункты, заявили в Минобороны РФ.
«Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских вооружённых сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населённые пункты Валерьяновка и Зелёный Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило 9 км», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск Народной милиции Луганской Народной Республики взяла под контроль населённые пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, а также блокировала Рубежное.
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Брифинг официального представителя российского Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.
- Брифинг официального представителя российского Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы за время спецоперации вывели из строя 3491 военный объект Украины.
«Всего за время операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины», — заявил он.
По его словам, были уничтожены 123 беспилотника, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня.
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Минобороны РФ показало, как пара ударных вертолётов Ка-52 уничтожает бронетехнику ВСУ. В ходе российской спецоперации армейская авиация сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, а также доставляет десант и военные грузы.
- Кадры работы Ка-52 на Украине