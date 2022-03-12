Удар высокоточным оружием: российские военные вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ

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Сергей Гусаров
Вооружённые силы России с начала спецоперации на Украине вывели из строя почти 3,5 тыс. объектов военной инфраструктуры, заявили в Минобороны. Утром 12 марта нанесены удары по военному аэродрому в Василькове и главному центру радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах. За сутки российская авиация поразила 145 объектов ВСУ, в том числе три зенитных комплекса «Бук М1», восемь пунктов управления и узлов связи, а также пять складов боеприпасов и ГСМ.
Удар высокоточным оружием: российские военные вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов
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  • 12 марта 2022

    Предложения России по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, уже не в силе, полностью изменилась конфигурация, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

  • Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что к настоящему моменту силы ЛНР освободили около 80% территории.

  • Военно-политическое руководство Украины утратило контроль над обстановкой в стране, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооружённых силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.

    «Создаётся устойчивое впечатление, что военно-политическое руководство Украины полностью потеряло контроль над обстановкой», — приводятся слова Касинского в Telegram-канале белорусского Минобороны.

    По его словам, только так можно объяснить рассогласованность в действиях и подаче информации.

  • Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара выступает на стороне дипломатии, заявили в Минэнерго республики.

  • Минобороны РФ показало, как проходят рейды подразделений специального назначения в Черниговской области.

    • Российские военные на разведке

  • Приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР абитуриенты смогут поступить в вузы РФ по квотам для иностранных студентов, пройдя собеседование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

  • Силы Донецкой и Луганской народных республик взяли под свой контроль новые населённые пункты, заявили в Минобороны РФ.

    «Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских вооружённых сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населённые пункты Валерьяновка и Зелёный Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило 9 км», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    По его словам, группировка войск Народной милиции Луганской Народной Республики взяла под контроль населённые пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, а также блокировала Рубежное.

  • Брифинг официального представителя российского Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

    • Брифинг официального представителя российского Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова

  • Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы за время спецоперации вывели из строя 3491 военный объект Украины.

    «Всего за время операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины», — заявил он.

    По его словам, были уничтожены 123 беспилотника, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня.

  • Минобороны РФ показало, как пара ударных вертолётов Ка-52 уничтожает бронетехнику ВСУ. В ходе российской спецоперации армейская авиация сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, а также доставляет десант и военные грузы.

    • Кадры работы Ка-52 на Украине

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