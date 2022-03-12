Удар высокоточным оружием: российские военные вывели из строя главный центр радиоразведки ВСУ

Вооружённые силы России с начала спецоперации на Украине вывели из строя почти 3,5 тыс. объектов военной инфраструктуры, заявили в Минобороны. Утром 12 марта нанесены удары по военному аэродрому в Василькове и главному центру радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах. За сутки российская авиация поразила 145 объектов ВСУ, в том числе три зенитных комплекса «Бук М1», восемь пунктов управления и узлов связи, а также пять складов боеприпасов и ГСМ.

РИА Новости

© Виталий Белоусов