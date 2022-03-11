«Политика, ведущая к разжиганию ненависти»: посольство РФ в США потребовало пресечь экстремистскую деятельность Meta
- РИА Новости
- © Михаил Тургиев
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11 марта 2022
Генпрокуратура и Роскомнадзор должны проверить сообщения о решении Meta не удалять русофобские публикации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Госдума подготовит соответствующее обращение.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не будет вводить санкции против России в нефтегазовом секторе.
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Военный эксперт Александр Степанов в стриме «Летучка» рассказал об участии специалистов НАТО в подготовке ВСУ к боевым действиям с использованием мирного населения. По его словам, речь идёт о применении террористической тактики.
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Полная версия брифинга официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.
- Брифинг официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова
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Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны России. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.
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Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, которые заявили об уходе с российского рынка.
«По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории России, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
Уточняется, что установлен жёсткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров.
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Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей пользователям призывать к насилию в отношении российских военных.
«Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», — говорится в сообщении посольства в Telegram.
В ведомстве отметили, что Meta проводит агрессивную и преступную политику, ведущую к разжиганию ненависти и вражды к россиянам.
«Действия компании — ещё одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистской машины западных правящих кругов», — заключили в посольстве.