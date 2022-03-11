«Политика, ведущая к разжиганию ненависти»: посольство РФ в США потребовало пресечь экстремистскую деятельность Meta

Действия компании Meta, которая владеет Facebook и Instagram, стали ещё одним свидетельством объявленной России информационной войны. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя временное разрешение пользователям соцсетей на платформе Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских властей, а также военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине. В дипмиссии назвали деятельность Meta экстремистской и потребовали от властей США вмешаться в ситуацию.

РИА Новости

© Михаил Тургиев