«Политика, ведущая к разжиганию ненависти»: посольство РФ в США потребовало пресечь экстремистскую деятельность Meta

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Сергей Гусаров
Действия компании Meta, которая владеет Facebook и Instagram, стали ещё одним свидетельством объявленной России информационной войны. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя временное разрешение пользователям соцсетей на платформе Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских властей, а также военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине. В дипмиссии назвали деятельность Meta экстремистской и потребовали от властей США вмешаться в ситуацию.
«Политика, ведущая к разжиганию ненависти»: посольство РФ в США потребовало пресечь экстремистскую деятельность Meta
  • РИА Новости
  • © Михаил Тургиев
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  • 11 марта 2022

    Генпрокуратура и Роскомнадзор должны проверить сообщения о решении Meta не удалять русофобские публикации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Госдума подготовит соответствующее обращение.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не будет вводить санкции против России в нефтегазовом секторе.

  • Военный эксперт Александр Степанов в стриме «Летучка» рассказал об участии специалистов НАТО в подготовке ВСУ к боевым действиям с использованием мирного населения. По его словам, речь идёт о применении террористической тактики.

  • Полная версия брифинга официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

    • Брифинг официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова

  • Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны России. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

  • Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, которые заявили об уходе с российского рынка.

    «По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории России, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

    Уточняется, что установлен жёсткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров.

  • Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей пользователям призывать к насилию в отношении российских военных.

    «Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», — говорится в сообщении посольства в Telegram. 

    В ведомстве отметили, что Meta проводит агрессивную и преступную политику, ведущую к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. 

    «Действия компании — ещё одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистской машины западных правящих кругов», — заключили в посольстве.

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