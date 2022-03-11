«Высокоточным оружием большой дальности»: в Минобороны заявили о выведении из строя двух военных аэродромов на Украине

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Сергей Гусаров
В Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Утром 11 марта выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. За прошедшие сутки также уничтожено более 100 объектов украинских военных, среди которых пункты управления и узлы связи, склады боеприпасов и горючего, а также места скопления боевой техники. Российские средства ПВО и авиация за сутки сбили три украинских вертолёта Ми-24 и пять беспилотников Bayraktar ТB2.
«Высокоточным оружием большой дальности»: в Минобороны заявили о выведении из строя двух военных аэродромов на Украине
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов
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  • 11 марта 2022

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ошибки в отношениях с Россией. По его словам, обещание Украине и Грузии членства в НАТО было предложением, которое Запад не мог реализовать.

  • Путин также поддержал идею передачи трофейного оружия и техники силам ДНР и ЛНР.

    «Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, — конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моём уровне — пожалуйста, я готов», — сказал президент в ходе заседания.

  • По словам Шойгу, из стран Ближнего Востока более 16 тыс. добровольцев готовы приехать для помощи ДНР и ЛНР.

    «И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ* в самое сложное время, в последние десять лет», — цитирует министра пресс-служба Кремля.

    * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

  • В ходе заседания Совета безопасности РФ Путин заявил, что добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы оказать помощь России на Украине, нужно помочь добраться в зону боевых действий.

  • Владимир Путин и Сергей Шойгу принимают участие в заседании Совета безопасности РФ.

  • Роскомнадзор направил Meta требование подтвердить или опровергнуть данные о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    «Роскомнадзор уже ночью направил в адрес компании Meta требование подтвердить или опровергнуть эту информацию», — приводит его слова ТАСС.

  • Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России продлён до 20 марта.

  • Генпрокуратура и Роскомнадзор должны проверить сообщения о решении Meta не удалять русофобские публикации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Госдума подготовит соответствующее обращение.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не будет вводить санкции против России в нефтегазовом секторе.

  • Военный эксперт Александр Степанов в стриме «Летучка» рассказал об участии специалистов НАТО в подготовке ВСУ к боевым действиям с использованием мирного населения. По его словам, речь идёт о применении террористической тактики.

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