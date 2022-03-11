«Высокоточным оружием большой дальности»: в Минобороны заявили о выведении из строя двух военных аэродромов на Украине

В Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Утром 11 марта выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. За прошедшие сутки также уничтожено более 100 объектов украинских военных, среди которых пункты управления и узлы связи, склады боеприпасов и горючего, а также места скопления боевой техники. Российские средства ПВО и авиация за сутки сбили три украинских вертолёта Ми-24 и пять беспилотников Bayraktar ТB2.

РИА Новости

© Виталий Белоусов