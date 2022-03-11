«Разжигание ненависти и вражды к гражданам РФ»: Генпрокуратура попросила суд запретить работу Meta на территории России

Действия руководства компании Meta формируют представление о допустимости террористической деятельности и направлены на разжигание ненависти к гражданам России. Об этом заявили в Генпрокуратуре. Ведомство попросило суд признать компанию Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской и запретить её деятельность на территории России. Из-за политики Meta Следственный комитет также завёл уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности и содействии терроризму.

РИА Новости