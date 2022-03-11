«Разжигание ненависти и вражды к гражданам РФ»: Генпрокуратура попросила суд запретить работу Meta на территории России
- РИА Новости
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11 марта 2022
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал совершенно недопустимыми «фашистские» нападки на представителей культуры России.
«Фашистские действия против людей российского происхождения и российской культуры, живущих в западном мире, совершенно недопустимы. Посмотрите на ситуацию, как дирижёра филармонического оркестра в Германии увольняют как друга Путина», — сказал турецкий лидер на дипломатическом форуме в Анталье. Его слова приводит ТАСС.
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Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал в беседе с RT сообщение о просьбе Генпрокуратуры признать Meta экстремистской организацией.
По словам депутата, решение компании публиковать в соцсетях призывы к насилию против российских военных «вопиющим случаем нарушения всех мыслимых и немыслимых норм и правил».
«Это самый настоящий экстремизм, расовый экстремизм, призыв к расправе над людьми определённой национальности, звучащий из уст огромной корпорации. Конечно, мы не можем оставить это без ответа», — подчеркнул парламентарий.
Депутат выразил уверенность в том, что в ближайшее время будут задействованы инструменты по блокировке всех сервисов корпорации Meta на территории России.
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Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей, которые пострадали от действий иностранных компаний.
«С 12 марта 2022 года начинает работу внеплановая всероссийская горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
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Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла обращение к Организации Объединённых Наций и Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом расследовать деятельность биолабораторий на Украине.
Как говорится в документе, у России есть основания утверждать, что Соединённые Штаты на протяжении нескольких лет использовали Украину и её военнослужащих для проведения опасных экспериментов в области биооружия.
Факт работы десятков лабораторий на Украине в интересах США фактически подтвердила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд, отмечается в документе.
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В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram.
В ведомстве напомнили, что компания Meta заявила о временном снятии для жителей ряда стран запрета на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.
Как уточнили в СК, действия сотрудников компании содержат признаки преступлений «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «содействие террористической деятельности».
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Москва ждёт от Meta официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Генпрокуратура России попросила суд признать Meta экстремистской организацией. Ведомство потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram.
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Росгвардия принимает участие в охране Чернобыльской и Запорожской АЭС, заявили в ведомстве.
«Генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых Чернобыльская и Запорожская АЭС», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
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Владимир Путин сообщил белорусскому лидеру Александру Лукашенко об определённых позитивных сдвигах в переговорном процессе с Украиной.
«Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении, и прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определённые позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», — сказал Путин, обращаясь к президенту Белоруссии.
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Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Запад совершил ошибки в отношениях с Россией, включая обещание Украине вступления в НАТО.
Политолог отметил, что Запад слишком поздно признал свои ошибки.
«Раз уж на то пошло, то пусть в качестве осознания своей вины коллективный Запад отменит санкции ЕС, а если нет, то, значит, и ни к чему все эти причитания», — рассказал Бальбек. Он отметил, что «хотелось бы получить компенсацию за причинённый вред».
«Что же касается НАТО, думаю, там осознали всю опасность приближения к российским границам», — заключил эксперт.