«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Украина блокирует эвакуацию | Третий раунд переговоров | Биологические лаборатории

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RT
В сегодняшнем стриме: ситуация на Украине, где продолжается спецоперация по защите ДНР и ЛНР. Как заявил Леонид Пасечник, почти вся территория Луганской Народной Республики освобождена от националистов. По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в ближайшие дни начнётся зачистка Мариуполя. Между тем боевики не выпускают жителей города, желающих эвакуироваться, а Украина отказалась от открытия гуманитарных коридоров, предложенных Россией. Глава СНБО Данилов угрожает России вторжением. Ведущие: Виталий Серуканов и Алексей Репин.

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