«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: ход спецоперации на Украине | гуманитарные коридоры | россияне скупают вещи

В сегодняшнем стриме обсудим последние новости о ходе специальной военной операции и о ситуации в Донбассе. Националисты используют мирных жителей в качестве живого щита, а прекращением огня, как отметили в Минобороны РФ, украинская сторона воспользовалась для перегруппировки и укрепления своих позиций. Экономическая война тоже набирает обороты: компании заявляют об уходе с российского рынка, приостанавливают работу магазины, люди штурмуют торговые центры в попытках купить какие-то вещи. Станут ли санкции тем поводом, который поссорит Россию?