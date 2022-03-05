«У нас такой ситуации нет»: Путин исключил возможность введения в России военного положения

Военное положение в России вводится в случае внешней агрессии, однако в стране подобной ситуации не наблюдается. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с представительницами лётного состава российских авиакомпаний, в ходе которой президент ответил на ряд вопросов относительно российской спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что в операции участвуют только профессиональные военные. Путин выразил уверенность, что российская армия решит все поставленные перед ней задачи.

РИА Новости

© Михаил Климентьев