«У нас такой ситуации нет»: Путин исключил возможность введения в России военного положения
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
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05 марта 2022
Стрингер RT Виктор Мирошников рассказал, что из-за обстрелов со стороны националистов из Волновахи не удалось вывезти много мирных жителей.
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Армия России взяла под контроль военную базу под Херсоном, украинские военные «в спешке покидали позиции», оставив позиции с техникой, вооружением и боеприпасами, заявили в российском Минобороны.
«Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу Вооружённых сил Украины неподалеку от села Раденьск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами», — сказали в оборонном ведомстве.
Среди трофеев украинские танки Т-64 и Т-80, а также бронетранспортёры, боевые машины пехоты и автомобили «Урал».
Кроме того, на базе находится склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, миномётными и танковыми снарядами — всего более 4,5 тыс. т боеприпасов.
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Беженцы из Харьковской области рассказали, что на контролируемой российскими войсками территории можно было спокойно перемещаться. Пограничники оказали им содействие.
- Рассказ беженцев о дороге из Харьковской области
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Россия не забудет стремления Британии сотрудничать с ультранационалистическими силами на Украине и поставок киевскому режиму британского вооружения, заявили в российском Министерстве иностранных дел.
«Не забудем и сотрудничества англичан с киевским режимом и ультранационалистическими силами на Украине, продолжающиеся в эти дни поставки британского вооружения, которое применяется против мирного населения Донбасса и российских военных», — говорится в заявлении МИД.
По сути, Лондон полностью подчинил свою внешнюю политику задачам нанесения как можно большего ущерба российским национальным интересам, отметили в Москве.
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Рассказ беженцев из Мариуполя, которые смогли добраться до ДНР.
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Полная версия встречи Путина с представительницами лётного состава российских авиакомпаний.
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Россия могла действовать на Украине по-разному, в том числе помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения, подкрепив войска ЛНР и ДНР, однако в таком случае «с той стороны» — со стороны Запада и радикалов — шла бы бесконечная поддержка материальными ресурсами, поэтому Генштаб пошёл другим путём и начал уничтожать военную инфраструктуру ВСУ.
Глава государства отметил, что аналитики видят, как проводится операция, поэтому секретов в данном случае нет.
«(Уничтожаются. — RT) cклады с вооружением, боеприпасами, авиация, системы ПВО. Их устранение (систем ПВО. — RT) требует определённого времени, их нужно... вскрыть, потом поразить. Практически эта работа завершена», — сказал Владимир Путин.
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Путин также заявил, что в спецоперации на Украине принимают участие только профессиональные военные, призывников нет и не планируется.
«В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать», — сказал Путин в ходе встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
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Особое, военное положение и режим чрезвычайной ситуации на территории России вводить не планируется. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Военное положение вводится в стране в соответствии с законом... в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет и, я надеюсь, не будет», — заявил Путин.
Особое положение вводится в стране в случае крупномасштабных внутренних угроз, а режим ЧС — в случае природных катаклизмов, напомнил он.
«Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, нет такой необходимости сегодня», — заключил Путин.
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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что 17 человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои.
«По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и пять детей. Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнём со своими детьми бегут из этого ада? Без коридора, люди какими-то тропами пытались, находили возможность», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1».