«Объявляется режим тишины»: в Минобороны сообщили об открытии гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и Волновахи

Для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи утром 5 марта объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры, рассказали в Минобороны России. Отмечается, что коридоры и маршруты выхода граждан согласованы с украинской стороной.