«Объявляется режим тишины»: в Минобороны сообщили об открытии гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и Волновахи
- © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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05 марта 2022
Власти Мариуполя сообщили, что эвакуация населения города будет осуществляться с 11:00 (12:00 мск).
Как уточняется, в качестве гуманитарного зелёного коридора выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье.
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Съёмочная группа RT вместе с корреспондентом Марией Финошиной сняла с дрона освобождённый от ВСУ донбасский город Счастье.
- Вид на город Счастье с воздуха
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Российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились противотанковые системы Javelin и NLAW.
«За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Российская сторона с 10:00 по московскому времени объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи, заявило Министерство обороны России.
Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной, подчеркнули в Минобороны.
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Подразделения Вооружённых сил России ведут наступление на Украине широким фронтом, за сутки взяты под контроль десять населённых пунктов, заявило российское Минобороны.
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Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе — гуманитарная катастрофа: там более пяти дней нет воды, света, тепла и продовольствия.
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Силы ДНР доставили жителям Талаковки в Донецкой области гуманитарную помощь.
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В Минобороны РФ сообщили, что в субботу с 10:00 по московскому времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Отмечается, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
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Вооружённые силы Украины в субботу утром обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По городу выпустили 15 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.
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В Киевской области продолжается продвижение российских войск, принимающих участие в спецоперации.
- Продвижение ВС РФ в Киевской области