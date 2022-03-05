«Объявляется режим тишины»: в Минобороны сообщили об открытии гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и Волновахи

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Сергей Гусаров
Для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи утром 5 марта объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры, рассказали в Минобороны России. Отмечается, что коридоры и маршруты выхода граждан согласованы с украинской стороной.
«Объявляется режим тишины»: в Минобороны сообщили об открытии гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и Волновахи
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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  • 05 марта 2022

    Власти Мариуполя сообщили, что эвакуация населения города будет осуществляться с 11:00 (12:00 мск).

    Как уточняется, в качестве гуманитарного зелёного коридора выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье.

  • Съёмочная группа RT вместе с корреспондентом Марией Финошиной сняла с дрона освобождённый от ВСУ донбасский город Счастье.

    • Вид на город Счастье с воздуха

  • Российская армия ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожила склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились противотанковые системы Javelin и NLAW.

    «За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

  • Российская сторона с 10:00 по московскому времени объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи, заявило Министерство обороны России.

    Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной, подчеркнули в Минобороны.

  • Подразделения Вооружённых сил России ведут наступление на Украине широким фронтом, за сутки взяты под контроль десять населённых пунктов, заявило российское Минобороны.

  • Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе — гуманитарная катастрофа: там более пяти дней нет воды, света, тепла и продовольствия.

  • Силы ДНР доставили жителям Талаковки в Донецкой области гуманитарную помощь.

  • В Минобороны РФ сообщили, что в субботу с 10:00 по московскому времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

    Отмечается, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

  • Вооружённые силы Украины в субботу утром обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    По городу выпустили 15 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

  • В Киевской области продолжается продвижение российских войск, принимающих участие в спецоперации.

    • Продвижение ВС РФ в Киевской области

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