«Подготовились к ситуации»: канцлер ФРГ Шольц заявил о начале закупок газа в обход России
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04 марта 2022
В результате обстрела Донецка, Горловки и Докучаевска со стороны украинских войск один человек погиб и 12 пострадали. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Очень сильно обстреливался Донецк, Горловка тоже, Докучаевск «Градами», — рассказал Басурин.
По его словам, в том числе трое детей получили ранения различной степени тяжести.
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Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных.
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Ранее RT побеседовал с Героем России генерал-полковником Владимиром Шамановым о формированиях теробороны, которые Киев сейчас задействует на фоне больших потерь у ВСУ и националистов. По словам Шаманова, речь идёт о «преступном и откровенно бесчеловечном решении».
«Кто-то из этих временных властителей Украины не понимает, что делает. Другие, наоборот, всё просчитали и готовы цинично прикрыться людьми, не умеющими воевать, пушечным мясом. Этот, по их мнению, расходный материал нужен только для того, чтобы на какое-то минимальное время задержать продвижение наших войск в городских кварталах. Но бойцы российских спецподразделений неизбежно овладеют городами. Наверное, смерть штатских людей нужна преступникам в украинской власти только для того, чтобы самим успеть убежать от возмездия», — сказал Шаманов.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022-м.
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Посольство Украины в Берлине обратилось к правительству ФРГ с просьбой о дополнительных поставках вооружения Киеву.
«Ввиду крайне напряжённой ситуации с безопасностью из-за продолжающейся российской агрессии правительство Украины просит как можно скорее обработать и благосклонно рассмотреть это заявление», — цитирует документ ТАСС.
В списке желаемого вооружения — гаубицы, бронетранспортёры, артиллерийские системы, боевые вертолёты, зенитно-ракетные комплексы.
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ей поступает большое количество обращений от людей, которые хотят покинуть Украину и приехать в Россию.
«Мне поступает большое количество обращений от людей, которые хотели бы покинуть Украину и приехать на территорию России», — цитирует РИА Новости Москалькову.
Она уточнила, что не все коридоры, которые созданы усилиями российской стороны, являются безопасными.
По словам Москальковой, «люди сообщают, что на них совершаются нападения со стороны украинских отрядов, когда они по этим коридорам начинают двигаться». Она отметила, что пока нет возможности проверить эту информацию.
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным.
«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — сказал он в интервью ZDF.
Шольц подчеркнул, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня.
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В ЛНР за сутки зафиксировано шесть обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по пяти населённым пунктам республики», — говорится в сообщении в Telegram.
В результате обстрелов была повреждена ЛЭП в посёлке Золотое-5.