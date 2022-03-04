«Подготовились к ситуации»: канцлер ФРГ Шольц заявил о начале закупок газа в обход России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия начала закупать газ в обход России. По его словам, Берлин заранее подготовился к подобному сценарию. Вместе с тем канцлер отметил, что ФРГ продолжает получать газ, нефть и уголь из России. Ранее немецкие власти приостановили сертификацию направленного из России в Германию газопровода «Северный поток — 2» на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса.