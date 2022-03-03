«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: гуманитарная катастрофа на Украине | второй раунд переговоров | «отмена» русских

В сегодняшнем стриме обсудим ход спецоперации на Украине. Кольцо вокруг Мариуполя сжимается, а боевики прячутся в школах и подъездах жилых домов, не дают мирным жителям покинуть зону боевых действий. Как сообщили в Минобороны РФ, сейчас в ряде украинских городов, включая Киев, Харьков и Мариуполь, происходит гуманитарная катастрофа. Российские военные начали доставку помощи на подконтрольные им территории. Сегодня в Белоруссии проходит второй раунд переговоров России и Украины, тем временем западный мир решил «отменить» русских: санкции вводят против спортсменов и деятелей культуры. Каким будет ответ Москвы?