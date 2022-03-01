«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: шестой день операции Z

В сегодняшнем стриме: продолжается специальная операция по защите народных республик Донбасса, а ВСУ не прекращают обстрелы Донбасса. При этом Мариуполь скоро будет взят в кольцо, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин. На Украине националисты продолжают разбой и мародёрство. Украинские пограничники убили гражданина Израиля, тероборона грабит квартиры по всей стране. По словам министра обороны Сергея Шойгу, главная задача спецоперации — защитить Россию от военной угрозы со стороны Запада. Будет ли противостояние России и НАТО? Ведущие — Анатолий Кузичев и Алексей Репин.

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