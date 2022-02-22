«Переход отношений на новый уровень»: Путин о подписании декларации о союзническом взаимодействии с Азербайджаном

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Во вторник, 22 февраля, в Москве прошли переговоры Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главы государств обсудили весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. По итогам переговоров лидеры подписали декларации о союзническом взаимодействии. RT вёл прямую трансляцию.

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