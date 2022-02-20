«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Украина обстреливает Донбасс | эвакуация в Россию | Зеленский просит ядерное оружие

Эвакуация мирного населения из Донбасса в Россию продолжается. Беженцы размещаются в регионах России, люди бегут от войны. В самом Донецке ситуация накаляется с каждым днём, в ДНР фиксируют множество обстрелов со стороны ВСУ. В ЛНР уже есть двое погибших после атаки ВСУ. А в это время в Мюнхене украинский президент Зеленский начал угрожать Западу ядерным оружием. Он пригрозил, что если Украину не будут защищать силы НАТО, то страна выйдет из Будапештского меморандума и будет свободна от обязательств не иметь ядерного оружия.