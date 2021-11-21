Ситуация с мигрантами у логистического центра «Брузги» на границе Белоруссии и Польши

Около 2 тыс. мигрантов находятся рядом с логистическим центром «Брузги» на границе Белоруссии с Польшей. RT ведёт прямую трансляцию из лагеря для беженцев.