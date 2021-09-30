«Взаимодействие носит интенсивный, многоплановый и обоюдовыгодный характер»: Путин об отношениях России и Казахстана

Российский лидер Владимир Путин и казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главы государств обратились со вступительным словом к участникам мероприятия в формате видеоконференции. Тема заседания — «Сотрудничество в области экологии и зелёного роста». RT вёл прямую трансляцию.