«Громкий взрыв — и связь оборвалась»: Анжела Багдасарян из Донецка погибла в очереди за гуманитарной помощью

30 января 2015 года ВСУ обстреляли несколько районов Донецка. Трагедия разыгралась в Куйбышевском районе города, где в тот день в частном благотворительном фонде раздавали гуманитарную помощь. Под обстрел попали и пострадали десятки мирных жителей, несколько человек погибли, в том числе ребёнок.

За гуманитарной помощью в Дом культуры Куйбышевского района жительница Донецка, 32-летняя Анжела Багдасарян, поехала утром того дня. Около полудня женщина позвонила отцу и сообщила, что всё ещё стоит в очереди. Примерно через полчаса в городе раздался грохот разрывающихся снарядов. Начался артиллерийский обстрел.

«Я ещё раз позвонил дочке, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Услышал в трубке громкий взрыв и крик Анжелы, а потом связь оборвалась. Я набирал номер дочки снова и снова, но она уже не отвечала», — рассказывает отец Анжелы Вартан Багдасарян.

После тщетных попыток дозвониться он отправился к Дому культуры. Когда он подошёл к зданию, то увидел большое количество карет скорой помощи. Вокруг было много военных и полицейских, повсюду лежали тела погибших.

«Я начал искать Анжелу, до последнего надеялся, что она жива», — вспоминает Вартан Багдасарян.

Анжелы нигде не было, и один из прохожих предположил, что она могла вместе с остальными уцелевшими спрятаться в подвале местной гостиницы. Мужчина поспешил туда.

Тело своей дочери он обнаружил на земле около входа в гостиницу.

Анжела не успела добежать до укрытия. Осколок снаряда попал ей в голову. От полученного ранения она скончалась на месте.