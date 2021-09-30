«Громкий взрыв — и связь оборвалась»: Анжела Багдасарян из Донецка погибла в очереди за гуманитарной помощью

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RT
30 января 2015 года ВСУ обстреляли несколько районов Донецка. Трагедия разыгралась в Куйбышевском районе города, где в тот день в частном благотворительном фонде раздавали гуманитарную помощь. Под обстрел попали и пострадали десятки мирных жителей, несколько человек погибли, в том числе ребёнок.
«Громкий взрыв — и связь оборвалась»: Анжела Багдасарян из Донецка погибла в очереди за гуманитарной помощью
  • © Фото из личного архива

За гуманитарной помощью в Дом культуры Куйбышевского района жительница Донецка, 32-летняя Анжела Багдасарян, поехала утром того дня. Около полудня женщина позвонила отцу и сообщила, что всё ещё стоит в очереди. Примерно через полчаса в городе раздался грохот разрывающихся снарядов. Начался артиллерийский обстрел. 

«Я ещё раз позвонил дочке, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Услышал в трубке громкий взрыв и крик Анжелы, а потом связь оборвалась. Я набирал номер дочки снова и снова, но она уже не отвечала», — рассказывает отец Анжелы Вартан Багдасарян. 

После тщетных попыток дозвониться он отправился к Дому культуры. Когда он подошёл к зданию, то увидел большое количество карет скорой помощи. Вокруг было много военных и полицейских, повсюду лежали тела погибших. 

«Я начал искать Анжелу, до последнего надеялся, что она жива», — вспоминает Вартан Багдасарян. 

Анжелы нигде не было, и один из прохожих предположил, что она могла вместе с остальными уцелевшими спрятаться в подвале местной гостиницы. Мужчина поспешил туда.

Тело своей дочери он обнаружил на земле около входа в гостиницу.

Анжела не успела добежать до укрытия. Осколок снаряда попал ей в голову. От полученного ранения она скончалась на месте.

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