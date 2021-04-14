«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: что происходит в Донецке? | Владимир Зеленский и НАТО

В сегодняшнем стриме: в ДНР назвали украинскую военную операцию в Донбассе геноцидом, а президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах вступить в НАТО. Что на самом деле сейчас происходит в Донецке и на украинской стороне? Из Донецка выйдут в прямой эфир журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Гриценко. В студии: политолог Михаил Шпир, журналист Павел Кухаркин. Также присоединятся к эфиру: главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, украинский политик Василий Волга, военный обозреватель Михаил Ходарёнок.