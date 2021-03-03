«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: новости Армении. Перезагрузка. Никол Пашинян и оппозиция — возможна ли сделка?

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В прямом эфире обсудим ситуацию и последние новости в Армении. Какие есть выходы из политического кризиса? Почему пришедший к власти после «бархатной революции» Никол Пашинян оказался в такой ситуации? Насколько эффективно уличное противостояние «митинг на митинг»? Наши гости: главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян, медиаменеджер Арам Габрелянов, кинорежиссёр Тигран Кеосаян, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и журналист Максим Шевченко.

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