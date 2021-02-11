«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: реформы в Белоруссии | протесты

В сегодняшнем стриме обсудим ситуацию в Минске, где проходит Всебелорусское народное собрание. Александр Лукашенко выступил с докладом и рассказал о попытках устроить «цветную революцию» в стране, о воздействии Запада на внутренние дела Белоруссии, об интеграции с Россией и о конституционной реформе. Тем временем белорусская оппозиция призывает население участвовать в акциях протеста. Наш корреспондент Валентин Горшенин находится в Минске. В студии — политолог Дмитрий Болкунец и замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.