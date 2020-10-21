Вопросы конфронтации: Ереван и Баку высказались о перспективах дипломатического решения карабахского конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахский конфликт «как минимум на данном этапе» не имеет дипломатического решения. Глава армянского правительства призвал соотечественников «взять в руки оружие и отправиться на защиту родины». В Баку, в свою очередь, заявили, что поддерживают идею урегулирования конфликта путём переговоров в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Тем временем в районе непризнанной республики продолжаются вооружённые столкновения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения.

«Карабахский вопрос не имеет дипломатического решения, и начиная с этого момента его долго не будет... Практика показала: то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана. Это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум на данном этапе», — сказал он в ходе видеообращения в Facebook.

Наряду с этим армянский премьер призвал соотечественников с оружием в руках встать на защиту страны.

«Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа. Сегодня, на фоне позиции Азербайджана, бороться за права нашего народа значит в первую очередь взять в руки оружие и отправиться на защиту родины», — сказал Пашинян.

Он добавил, что, по его мнению, все выходцы из Карабаха должны вернуться в Степанакерт и присоединиться к местной армии обороны. Кроме того, Пашинян призвал глав госструктур и органов местного самоуправления формировать добровольческие отряды под общим руководством начальника Генштаба.

Попавшие под обстрел жилые дома в Степанакерте

РИА Новости

© Валерий Мельников

В Баку ответили на высказывание Пашиняна о невозможности решения вопроса дипломатическим путём. Как заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, Баку считает возможным урегулирование ситуации на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

«Азербайджанская Республика поддерживает урегулирование конфликта путём переговоров согласно существующей дорожной карте, основанной на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Вместе с тем помощник азербайджанского президента указал, что, по его мнению, озвученная Пашиняном позиция указывает на отсутствие у Еревана намерений урегулировать конфликт путём переговоров.

«Этим заявлением руководство Армении признаёт, что целью Армении является сохранение оккупации территорий Азербайджана. Это ещё раз подтверждает, что заявления официального Еревана об урегулировании конфликта путём переговоров — не что иное, как лицемерие», — полагает Гаджиев.

Напомним, в острую фазу конфликт в Нагорном Карабахе перешёл 27 сентября, когда между Арменией и Азербайджаном начались вооружённые столкновения. Стороны возлагали вину за обострение друг на друга.

Так, в Баку заявили о «военной провокации» с армянской стороны. В Ереване, в свою очередь, сообщили о «начале наступления» азербайджанских войск. В обеих республиках было введено военное положение, а армянские власти также объявили о мобилизации резервистов.

После начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе президенты России, Франции и США (лидеры стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая занимается поиском путей мирного урегулирования карабахского конфликта) приняли совместное заявление, в котором осудили эскалацию насилия, а также призвали к незамедлительному прекращению огня.

Согласно последним заявлениям армянской и азербайджанской сторон, в районе Нагорного Карабаха продолжаются столкновения. В частности, в Ереване заявили о боях на юге непризнанной республики.

«Бои на южном направлении продолжаются. В основном небольшие группы противника нейтрализуются в локальных боях», — написал в Facebook представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

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Накануне в Баку также заявили об активных столкновениях в ряде районов в течение дня 20 октября и в ночь на 21 октября.

«С различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, миномётов и артиллерии», — сообщило Минобороны Азербайджана.

Кроме того, азербайджанская сторона заявила о выведении из строя батальона 556-го полка Вооружённых сил Армении в ходе боевых действий в Карабахе.

«Большая часть личного состава батальона, состоящего из примерно 400 военнослужащих-контрактников, была выведена из строя. Воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования», — утверждает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о ещё 62 погибших армянских военнослужащих за сутки. Таким образом, общее число погибших военнослужащих составило 834.