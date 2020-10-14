«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: перемирие в Карабахе | уголовное дело Пегова | интервью Лаврова

С Митей Леонтьевым, Виталием Серукановым и Марией Бутиной сегодня обсудим перемирие в Карабахе. Сюжет из Гадрута. Интервью президента Армении RT: зачем Турции война в Карабахе? Ждём в гости пресс-секретаря азербайджанского МИД. Прямое включение военкора Семёна Пегова с передовой — о поступающих ему угрозах и заведённом уголовном деле. Белорусский опыт Кости Придыбайло. Каково быть врагом протестующих номер два (после Лукашенко). Сергей Лавров о том, нужно ли России быть порешительней. А также: загадки бутылки Навального с «Новичком» и убийство бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.