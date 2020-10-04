«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: бои в Карабахе | трагедия журналистки | протест в Минске

Короткая ссылка
RT
В сегодняшнем стриме Митя Леонтьев, Виталий Серуканов и Мария Бутина смотрят и комментируют «марш освобождения политзаключённых» в Минске. Игорь Жданов представит сводки боевых действий в Нагорном Карабахе. Также обсудим с нашим военным корреспондентом Мурадом Газдиевым сообщения об участии наёмников в конфликте. Ещё одной темой станет трагедия нижегородской журналистки Ирины Славиной. А также Навальный, ЦРУ и иск к Пескову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить