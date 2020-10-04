«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: бои в Карабахе | трагедия журналистки | протест в Минске

В сегодняшнем стриме Митя Леонтьев, Виталий Серуканов и Мария Бутина смотрят и комментируют «марш освобождения политзаключённых» в Минске. Игорь Жданов представит сводки боевых действий в Нагорном Карабахе. Также обсудим с нашим военным корреспондентом Мурадом Газдиевым сообщения об участии наёмников в конфликте. Ещё одной темой станет трагедия нижегородской журналистки Ирины Славиной. А также Навальный, ЦРУ и иск к Пескову.