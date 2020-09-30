«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: карабахский конфликт и российская оппозиция

С Митей Леонтьевым, Виталием Серукановым и Марией Бутиной обсуждаем третий день столкновений между Арменией и Азербайджаном. Какие могут быть пути выхода из карабахского конфликта? Кто и как будет мирить Баку и Ереван — и почему не Эрдоган? Российская оппозиция готовится к войне. А также — Светлана Тихановская, Эммануэль Макрон и теневое правительство Белоруссии.