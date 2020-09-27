Прекрасная Россия бу-бу-бу: «настоящая инаугурация» от NEXTA — марш в Минске. 27.09

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RT
С Митей Леонтьевым, Виталием Серукановым и Марией Бутиной сегодня обсудим призыв NEXTA провести «настоящую инаугурацию» Лукашенко на улице. Смотрим, что из этого получилось. Воскресный марш в Минске и городах Белоруссии — последний шанс мобилизовать протест? Замглавы администрации Ялты уволили за поддержку протестов в Белоруссии — справедливо? Новое обострение в Нагорном Карабахе. Возвращение коронавируса — в России фиксируется наибольший суточный прирост с середины июня. Узнаем, как самочувствие у журналиста RT, сделавшего прививку от COVID-19. «Каждая кухарка»: в Костроме на выборах случайно победила уборщица местной администрации — при чём тут «умное голосование» Волкова. А ещё — Европарламент, санкции, Навальный, резолюции и прочее и прочее.

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