«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: инаугурация Лукашенко | Навального выписали | секта Виссариона

Лукашенко втайне провёл собственную инаугурацию — улицы отвечают протестом. В гостях — член координационного совета оппозиции Павел Латушко. Родители выводят детей на протесты. Зачем? Обсуждаем с Сергеем Марданом. Даём советы ООН, как выжить в современном мире, вместе с профессором МГИМО, МГУ и ВШЭ Александром Никитиным. Алексей Навальный выписан из берлинской «Шарите» после предполагаемого отравления «Новичком». Также поговорим о секте Виссариона. Гость — Александр Дворкин.