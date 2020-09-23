«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: инаугурация Лукашенко | Навального выписали | секта Виссариона

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RT
Лукашенко втайне провёл собственную инаугурацию — улицы отвечают протестом. В гостях — член координационного совета оппозиции Павел Латушко. Родители выводят детей на протесты. Зачем? Обсуждаем с Сергеем Марданом. Даём советы ООН, как выжить в современном мире, вместе с профессором МГИМО, МГУ и ВШЭ Александром Никитиным. Алексей Навальный выписан из берлинской «Шарите» после предполагаемого отравления «Новичком». Также поговорим о секте Виссариона. Гость — Александр Дворкин.

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