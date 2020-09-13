«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. 13 сентября. «Марш героев» | выборы в России

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С Митей Леонтьевым, Виталием Серукановым и Марией Бутиной в сегодняшнем стриме обсуждаем кризис в Белоруссии. Воскресный «Марш героев» против Лукашенко. Смотрим и комментируем. Прямые включения Константина Придыбайло и Георгия Бабаяна из Минска. Главное за неделю: «мать драконов» Светлана Тихановская, «побег» Колесниковой на Украину и новые аресты оппозиции. Также обсуждаем единый день голосования в России, партийный тлен и унылое голосование Волкова.
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