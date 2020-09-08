«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. 8 сентября | Симоньян про интервью с Лукашенко

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Специальный стрим. Большое интервью Александра Лукашенко российским журналистам про польские Telegram-каналы и что было бы, если бы у него имелось несколько миллиардов. Прямое включение Маргариты Симоньян из Минска. А также: Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе. Один из лидеров оппозиции пропала накануне в Минске. В координационном совете говорят, что она не собиралась уезжать из страны, украинские власти — что её насильно пытались депортировать. Что ответил по этому поводу в интервью Лукашенко, покажем в стриме.
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