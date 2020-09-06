«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. 6 сентября | воскресный «Марш единства»

С Митей Леонтьевым, Виталием Серукановым и Марией Бутиной обсудим уже традиционный воскресный марш против Лукашенко. В Минске работают корреспонденты RT Константин Придыбайло и Георгий Бабаян. Рассказываем, что объединяет «Марш единства» с маршами Немцова. Подводим итоги недели. Создание партии «Вместе» Бабарико — Колесниковой разобщает оппозицию. Лукашенко предлагает протестующим конституционные реформы. О чём договорился Мишустин в Минске с «крепким орешком» Лукашенко? Как бывшего министра Латушко, перешедшего на сторону оппозиции, переправляли в Польшу?