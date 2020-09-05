«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. 5 сентября | отравление Навального | вакцина от коронавируса

С Митей Леонтьевым и Виталием Серукановым ещё раз слушаем порвавший соцсети «разговор Варшавы с Берлином» о фальсификации отравления Навального. Что это было и как перестать орать? Продолжаем разбор политического кризиса в Белоруссии — работают ли забастовки. Очень своевременно решаем, как правильно — Беларусь или Белоруссия. А также: авторитетное издание о медицине The Lancet признало успех российской вакцины против COVID-19. Узнаем, доверяют ли у нас разработке.