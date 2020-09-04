«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. 4 сентября | отравление Навального

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Сегодня с Митей Леонтьевым и Марией Бутиной в прямом эфире посмотрели белорусское телевидение — вечером показали перехваченную спецслужбами запись, доказывающую, что отравление Навального «Новичком» — фальсификация. Узнали, что один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк думает о диагнозе немецких специалистов. Лечивший Навального в Омске главный токсиколог области Александр Сабаев объяснил, почему сразу была исключена версия о химическом отравлении. А также обсудили угрозы Леонида Волкова в адрес омских врачей. Продолжили разбор политического кризиса в Белоруссии: что Тихановская сказала Совету Безопасности ООН и ждать ли новых персональных санкций против Лукашенко.
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