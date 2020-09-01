«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. 1 сентября

Продолжаем серию специальных стримов, посвящённых протестам против Лукашенко. Сегодня: оппозиционные Telegram-каналы призывали бойкотировать 1 сентября, а также приносить на заводы трудовой кодекс и декламировать стихи о рабочих в знак солидарности. Узнаем, что из этого вышло. Лукашенко предлагает оппозиции конституционную реформу. Ждать ли диалога и означает ли это скорый конец протеста? Разгадываем тайну новой оппозиционной партии «Вместе»: Виктор Бабарико, который якобы должен был находиться в СИЗО с июня, в видеообращении объявляет о создании партии, кажется, на фоне своей домашней библиотеки. А в гостях у нас сегодня Михаил Маркелов и Александр Шпаковский.