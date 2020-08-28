«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. 28 августа

С Митей Леонтьевым и Виталием Серукановым продолжаем серию специальных стримов, посвящённых протестам против Лукашенко. Сегодня: как журналисты NEXTA задумали грохнуть белорусский рубль и заодно всю экономику. Зачем Путин согласился рефинансировать Минску $1 млрд долга. Быстрые деньги или долговая яма: чем Лукашенко грозит кредит от МВФ — на примерах Аргентины, Греции и Украины. В гостях: Юрий Афонин, Михаил Хазин и Леонид Злотников. А также: экс-глава Верховного совета Шушкевич требует лишить русский язык статуса государственного. Придётся ли белорусам переучиваться?