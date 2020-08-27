«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. День 19-й

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С Митей Леонтьевым и Виталием Серукановым продолжаем серию специальных стримов, посвящённых протестам против Лукашенко. Сегодня говорим о СМИ. Революция NEXTA: в отсутствие популярных лидеров у оппозиции протест двигает двухмиллионный Telegram-канал — рекордсмен. Сколько западные фонды дают на белорусскую журналистику? Почему государственные издания в Белоруссии проигрывают оппозиционным? В гостях — Богдан Безпалько, Алексей Гудошников и Андрей Кривошеев. А также: «Мы вас всех зафиксировали» — история студентки, вынужденной скрываться после поста на NEXTA, в котором она выразила свои пролукашенковские взгляды. Константин Придыбайло расскажет, как бастуют на БелАЗе и кто получит экземпляр книги «В постели с белорусом».
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