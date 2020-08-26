«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. День 18-й

С Митей Леонтьевым, Марией Бутиной и Виталием Серукановым продолжили серию специальных стримов, посвящённых протестам и кризису в Белоруссии. Сегодня обсудили с Жорой Бабаяном митинги и буллинг учителей — педагогам угрожают за то, что они не поддерживают протесты, а просто хотят начать учебный год. Рассказали о зефирной фабрике, отказавшейся бастовать. На фоне кризиса в Белоруссии Telegram сменил официальный флаг страны на оппозиционный. Имеет ли символика значение? Обсудили с Николаем Стариковым. И, как всегда, были прямые включения корреспондента Константина Придыбайло из Минска.