«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. День 17-й

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RT
В сегодняшнем стриме: в Минске начались суды над членами координационного совета оппозиции. Новости дня — от корреспондента RT Константина Придыбайло. Силовик, участвовавший в разгоне оппозиционного митинга 7 августа, в интервью Игорю Жданову даёт оценку действиям белорусских правоохранителей. Светлана Тихановская заявила, что Союзное государство России и Белоруссии больше никому не нужно. Разберём с госсекретарём Союзного государства Григорием Рапотой все аргументы за и против.
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