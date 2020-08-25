«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. День 17-й

В сегодняшнем стриме: в Минске начались суды над членами координационного совета оппозиции. Новости дня — от корреспондента RT Константина Придыбайло. Силовик, участвовавший в разгоне оппозиционного митинга 7 августа, в интервью Игорю Жданову даёт оценку действиям белорусских правоохранителей. Светлана Тихановская заявила, что Союзное государство России и Белоруссии больше никому не нужно. Разберём с госсекретарём Союзного государства Григорием Рапотой все аргументы за и против.