«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. День 16-й | Навальный был отравлен?

В сегодняшнем стриме: в немецкой клинике «Шарите» заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление Навального. А также: как Белоруссия стала Кремниевой долиной Восточной Европы и что IT-компании думают о протестах против Лукашенко. В студии — Вячеслав Макаров, создатель игры World of Tanks. Говорим с представителем белорусского IT-сектора, который вынужден был вывезти компанию за рубеж из-за отключений интернета во время протестов.