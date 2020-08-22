«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии | интервью с Лукашенко | Навальный в Берлине

В сегодняшнем стриме — эксклюзивное интервью Лукашенко RT: «Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным». Белорусский президент поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника. Добились, чего хотели? Поговорили с руководителем стачек легендарного МТЗ. Программа Тихановской, требования координационного совета, и с кем выгоднее Белоруссии — с Россией или Западом? А также: Навального всё-таки доставили в Германию.