«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. День 13 | диагноз Алексея Навального

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Обсудим с Митей Леонтьевым, Марией Бутиной и Виталием Серукановым в сегодняшнем стриме: основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови. Следов ядов в организме не обнаружено. Навальный всё ещё находится в коме, врачи разрешили его транспортировку. В Белоруссии 13-й день политического кризиса. Прямые включения с протестов и митингов. Ищем русские следы — полицейские колонны, направленные, по версии американских СМИ, в Белоруссию. И да, ИХТАМНЕТ. Человек-майдан, засветившийся в событиях в Ливии в 2011-м и на Украине в 2014-м, встретился с Тихановской — чего ждать Белоруссии? А также: пока вся российская оппозиция поддерживает протест, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, прошедшая по «умному голосованию» Навального, выходит за Лукашенко. Спросим у неё, почему.

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