«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии | День 11-й

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В сегодняшнем стриме: разбираем всё, что происходит в Белоруссии. Оппозиция создала координационный совет для трансфера власти. Как заявлено, совет сформирован так, чтобы «наилучшим образом представлять белорусский народ». Разбираем состав и что он на самом деле представляет. Расскажем, откуда взялся антироссийский «Реанимационный пакет реформ для Белоруссии» и кто за него заплатил. Техническая координация протестов, как демонстранты обходили отключение интернета в Минске и что происходит в Белоруссии — расскажет Семён Пегов, военкор, писатель, автор проекта WarGonzo. Несмотря на отключение интернета в Минске, для нас работает корреспондент Константин Придыбайло.
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