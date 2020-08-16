«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: марш в Минске

В сегодняшнем специальном стриме: в Минске и других городах Белоруссии оппозицией заявлен национальный марш «за свободу». Сторонники Лукашенко вышли на согласованный контрпротест. Включаем из Минска нашего корреспондента Константина Придыбайло. Разбираем протестные техники и методички, фейки от СМИ и Telegram-каналов. Отвечаем на главный вопрос: «Устоит ли Лукашенко?» с гостями стрима Максимом Шевченко, Владимиром Жириновским и многими другими.