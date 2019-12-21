«Скрытое» влияние: посол Украины в США записал половину российских сотрудников ООН в «агенты ФСБ»

Половина российских сотрудников секретариата ООН якобы работают на ФСБ, считает посол Украины в США Владимир Ельченко. По его словам, таким образом Москва «скрыто» влияет на организацию. Дипломат заявил, что ряд стран уважают Россию, однако многие поддерживают её инициативы в ООН, потому что «боятся». Впрочем, никаких доказательств дипломат не представил.

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина работающих в ООН россиян — агенты ФСБ. Об этом дипломат заявил в интервью изданию «Укринформ».

Отвечая на вопрос о том, насколько сильно Москва влияет на работу ООН, Ельченко заявил, что российская делегация якобы делает это в том числе скрыто — «через свои кадры». Он добавил, что в секретариате организации работают около двухсот-трёхсот россиян, и половина из них, по мнению посла, являются «агентами ФСБ».

«Российские кадры работают на спецслужбы, либо (в более мягком варианте) на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», — заявил дипломат.

Ельченко утверждает, что данная схема сложилась ещё в советские времена, когда каждый второй работник из СССР якобы был «агентом». По его словам, с помощью таких людей Россия скрыто влияет на работу ООН.

Владимир Ельченко

© Mike Segar/Reuters

«Кстати, время от времени мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отправиться домой. То есть иногда их отлавливают», — добавил дипломат.

Член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов, комментируя слова посла RT, отметил, что для подобных заявлений нужно хорошо разбираться в особенностях работы спецслужб, соответственно, самому быть причастным к подобного рода деятельности.

«Удивительно, что посол Украины настолько осведомлён в деятельности иностранных спецслужб», — отметил депутат.

Он добавил, что для работающих в ООН сотрудников естественно отстаивать интересы страны, которая их туда направила. Морозов уточнил, что заключение о работе на спецслужбы могут давать только специализированные ведомства государства пребывания, то есть США, а не посол третьей страны.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил в беседе с RT, что подобные утверждения нуждаются в юридической оценке.

«Такие заявления должны иметь серьёзные последствия. Нужно проверить, кто его назначил и обладает ли он необходимыми компетенциями, чтобы делать такие заявления», — добавил эксперт.

В интервью Ельченко также заявил, что Россия как постоянный член Совбеза ООН имеет большое влияние в организации. По его словам, часть стран Москву уважают, однако есть и такие, кто поддерживает её якобы только потому, что «боится».

«Те 20—23 страны, которые голосуют в унисон с Россией, на 100% зависят от неё», — отметил дипломат.

Reuters

© Larry Downing LSD/MMR

Посол Украины в США добавил, что за четыре года в ООН его стране «удалось завоевать авторитет» и сформировать «мощную группу друзей», что «крайне важно для противостояния российской агрессии». К украинским друзьям он отнёс страны Европейского союза, а также «стратегических партнёров» — США и Великобританию, которая, по его мнению, после выхода из ЕС стала занимать ещё более принципиальную позицию по украинскому вопросу.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что у Ельченко нет доказательств его обвинений в адрес российских дипломатов и сотрудников ООН. В противном случае он бы их сразу же представил.

Эксперт также полагает, что посол Украины в США вряд ли хорошо осведомлён о методах работы дипкорпуса РФ и российских спецслужб. Аналитик считает, что Ельченко сделал свои умозаключения, попросту перенеся знания о деятельности украинских дипломатов на другую страну.

«Хорошо зная, как организована работа украинских дипломатов, он может вполне логично предположить, что и в других странах так же, как у него на родине. Российской стороне нужно минимально обращать внимание на такие высказывания со стороны Украины, не замечать того, что говорят не всегда адекватные украинские политики, дипломаты, общественные сотрудники», — считает Солонников.

Напомним, Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США 18 декабря 2019 года. В период с 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России. В 2015-м был назначен постпредом Украины при ООН, по совместительству работал послом Украины на Ямайке.

Его заявления — не первые подобные обвинения украинской стороны в адрес работников российских дипмиссий.

В августе 2019 года Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове, обвинив его в выполнении разведзадания спецслужб России. По мнению СБУ, российский дипломат якобы завербовал военного пенсионера, который собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях Вооружённых сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в Западном регионе страны.

В российском МИД подчеркнули, что каких-либо доказательств противоправной деятельности дипломата РФ, по обыкновению, предъявлено не было.

В связи с этим Москва назвала действия Киева недружественным и немотивированным шагом, а в качестве зеркальной меры объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.